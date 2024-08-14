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Вашингтон испугался трех ядерных конфликтов

Источник:
Sibnet.ru
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Власти США смоделировали ситуацию с одновременным противостоянием России, КНДР и Китаю. Сценарий такого конфликта приводит к военному поражению Америки.

Согласно модели Пентагона, сначала Россия нападет на страну НАТО, втянув США в защиту Европы, после чего Китай воспользуется отвлечением Вашингтона и вторгнется на Тайвань, а Северная Корея нападет на Южную, пишет The Economist.

Все три страны-противника обладают ядерным оружием, что может повлечь «три непредсказуемых ядерных кризиса», отмечает издание. В связи с этим Белый дом уже начал готовиться к наращиванию развернутых ядерных сил.

Наращивание могут начать уже в 2026 году в связи с истечением срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который заканчивается в феврале. Однако окончательное решение будет зависеть от итогов президентских выборов в США.

Предполагается, что Камала Харрис может попытаться сохранить ограничения в отношении ядерного оружия в отличие от Дональда Трампа, который способен сделать ставку на новую ядерную гонку.

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Политика #Мир #Конфликты
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