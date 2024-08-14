НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
327 0

Мощная вспышка высшего Х уровня произошла на стороне Солнца, обращенной к Земле, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора, отмечается в сообщении.

Центр взрыва находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля, откуда воздействие на нашу планету в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью.

При этом магнитосфера Земли только восстановилась после крупной бури 12 августа высокого уровня G3, но все еще испытывает повышенное давление со стороны возмущенного солнечного ветра.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Гигантский океан нашли на Марсе
Астрофотограф снял Персеиды на фоне северного сияния. ВИДЕО
Самый красочный звездопад накроет Россию
Сильная магнитная буря накрыла Землю
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ сменили тактику в Курской области
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского
YouTube пообещал сделать «все возможное» для ускорения в России
Названо число захваченных ВСУ российских населенных пунктов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

"Россияне предполагают... ... что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы. "Чё та я...

-БЕРКУТ-

Ипотека - денежная ссуда, выдаваемая банками капиталистических стран под залог недвижимости, главным...

mosquito__2010

у всу так понимаю вообще кабздец кабздецкий с положением дел что ты опять начал так рьяно поддерживать...

GammiPluh

Да дай ему пару месяцев побесится, сейчас ВСУ потеряют пару городов и выбьют их с Курской области, он...