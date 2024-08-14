Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Мощная вспышка высшего Х уровня произошла на стороне Солнца, обращенной к Земле, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора, отмечается в сообщении.

Центр взрыва находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля, откуда воздействие на нашу планету в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью.

При этом магнитосфера Земли только восстановилась после крупной бури 12 августа высокого уровня G3, но все еще испытывает повышенное давление со стороны возмущенного солнечного ветра.