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Основателям Rutube установили памятную доску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Istoki

Памятная доска основателям Rutube появилась в центре города Орел, в ней говорится что российский видеохостинг создан «на основе традиционных ценностей».

«В этом доме уроженцами города Орел Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным на основе традиционных ценностей в 2006 году был создан флагман русскоязычного культурного наследия — российский видеопортал Rutube», — сказано на доске.

Rutube был запущен в 2006 году предпринимателями из Орла Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. Rutube позволяет смотреть видео без регистрации, дает возможность создавать тематические плейлисты и делиться ими с другими пользователями.

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