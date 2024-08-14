Основателям Rutube установили памятную доску

Памятная доска основателям Rutube появилась в центре города Орел, в ней говорится что российский видеохостинг создан «на основе традиционных ценностей».

«В этом доме уроженцами города Орел Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным на основе традиционных ценностей в 2006 году был создан флагман русскоязычного культурного наследия — российский видеопортал Rutube», — сказано на доске.

Rutube был запущен в 2006 году предпринимателями из Орла Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. Rutube позволяет смотреть видео без регистрации, дает возможность создавать тематические плейлисты и делиться ими с другими пользователями.