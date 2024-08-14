Спрос на мультфильмы в онлайн-кинотеатрах вырос

Детский контент в онлайн-кинотеатрах стал пользоваться большей популярностью после массовых перебоев в работе YouTube.

Онлайн-кинотеатры и видеосервисы отмечают резкий рост спроса на детский контент, сообщает «Коммерсант».

Например, у «Кинопоиска» с 5 по 11 августа число подписчиков, смотревших фильмы и сериалы для детей, выросло в полтора раза относительно предыдущей недели. В онлайн-кинотеатр Okko наблюдает рост смотрящих подписчиков в детском профиле на 89% за месяц. В Premier просмотры детского контента за период с 1 по 12 августа выросли в 3,5 раза, а у KION за тот же период – примерно на 50%.

Самыми популярными мультфильмами оказались «Три кота», «Маша и Медведь», «Леди Баг и Супер-Кот», «Фиксики», «Барбоскины», «Смешарики», «Синий трактор», «Лунтик и его друзья», а также «Песенки Котэ».