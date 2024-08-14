Россию от санкций защитил «финансовый щит»

Россия благодаря «финансовому щиту» вошла в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности, заявил глава Минфина Антон Силуанов на форуме «Территория смыслов».

«Благодаря нашему финансовому щиту сейчас не только не подверглись этим финансовым последствиям, санкциям, ограничениям. Наши недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось», — цитирует министра РИА Новости.

Силуанов подчеркнул, что в России удалось создать устойчивую финансовую инфраструктуру. При этом от санкций пострадали те, кто их вводил, добавил он. Глава Минфина обратил внимание на экономические темпы роста России и Запада.

Всемирный банк в мае опубликовал исследование, согласно которому Россия в 2021 году заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Россия обогнала все страны Европы, включая Германию и Францию, и уступает только Китаю, США и Индии.