Lada подорожали четвертый раз за год

АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada четвертый раз за год. В среднем машины подорожали на 25,6 тысячи рублей, следует из обновленных прайс-листов.

Рекомендованные розничные цены остались без изменений у базовых версий Lada Niva Legend, Lada Granta седан, Lada Vesta SportLine, Lada Vesta SW SportLine и семейства Lada Largus, приводит Лада.Онлайн новые прайс-листы.

Меньше всего прибавила в цене Lada Vesta SportLine в максимальной комплектации — 12 тысяч рублей. Значительнее всех подорожала Lada Niva Travel – на 45 тысяч рублей.

Стоимость разных комплектаций Granta изменилась на 20-25 тысяч рублей, а Niva Legend — на 31 тысячу рублей.

«Поскольку мы проиндексировали в мае чуть ниже чем накопленная инфляция за истекший период с осени прошлого года, то, соответственно, осенью мы снова внимательно проанализируем этот вопрос и вернемся к этой теме», — говорил в интервью РБК глава АвтоВАЗа Максим Соколов.