Запад принудит Украину к мирным переговорам

Запад в ближайшее время начнет принуждать Киев к миру и началу переговоров с Москвой вне зависимости от итогов президентских выборов в США и возможной победы на них кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Украина знает, что на нее будет оказываться все большее давление с целью переговоров о прекращении войны, особенно, но не только, если Дональд Трамп вернется в Белый дом», — пишет британское издание Financial Times.

Однако характер будущих мирных переговоров и предмет их обсуждения до сих пор остается неясным. В частности, многие европейские страны критикуют вариант Трампа по урегулированию конфликта, отмечается в материале.

При этом страны Европы не имеют ясных вариантов наращивания военной помощи Киеву, если конфликт будет затягиваться и дальше. Это также может подтолкнуть к началу мирного процесса, уверены эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что целью страны является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году. Он также не исключил возможность проведения референдума по территориальным уступкам России.