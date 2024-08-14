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Россияне бросились скупать кофемашины

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи кофемашин в России по итогам первого полугодия взлетели на 35% — до 1,1 миллиона устройств, следует из статистики «М.видео-Эльдорадо».

Так, за шесть месяцев россияне потратили на покупку кофемашин порядка 15,9 миллиарда рублей. Это на 44% превышает показатель за январь — июнь 2023 года, пишет газета «Ведомости».

При этом стоимость кофемашин в России за год выросла примерно на 10%. Если в июне 2023 года средняя цена аппарата составляла 13,9 тысячи рублей, то в июне 2024-го — уже 15,4 тысячи рублей.

Самым популярным брендом кофемашин у россиян является итальянская Delonghi. На него приходится почти треть всех продаж. Также в топ-5 входят итальянская Philips, немецкая Krups, французская Thomson и швейцарская Polaris.

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