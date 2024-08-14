Умерла актриса из сериала «Сваты»

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни, сообщил Севастопольский театр драмы имени Луначарского.



«Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой», — говорится в сообщении.

Шестакова служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского с 1979 года. В фильмографии актрисы 16 фильмов и сериалов. Актриса снималась в «Сватах», «Давай найдем друг друга», «Жених» и других проектах.