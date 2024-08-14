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ГД рассмотрит отмену штрафа за забытые автомобильные права

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил отменить штраф для водителей, которые забыли бумажные права, если их аналог есть в электронном виде в сервисе «Госуслуги авто».

«Несмотря на успешную цифровизацию процедуры проверки наличия водительского удостоверения, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей», — приводит ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Депутат предлагает перестать штрафовать за забытые бумажные права, если они продублированы в «Госуслугах авто», а если есть свидетельство о регистрации ТС в электронном виде — не задерживать автомобиль.

Но штраф будет назначен, если у сотрудников Госавтоинспекции нет доступа к интернету на отдельные территориях РФ или у водителя отсутствуют необходимые документы в электронном виде.

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