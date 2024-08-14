Западные компании разбогатели благодаря украинскому конфликту

Военные компании стран Запада получают огромную выгоду от конфликта на Украине, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

Так, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе Rheinmetall заявил о росте прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил эксперт в материале для издания InfoBRICS.

По мнению Лейроса, конфликт на Украине спас военные инвестиции Rheinmetall. Аналитик напомнил, что до начала российской специальной военной операции на Украине инвестиции немецкой компании в военный сектор значительно уменьшились.

Когда речь идет об огромной прибыли, западные государства оказываются заинтересованы в этих крупных частных инвестициях. Производители оружия в свою очередь не хотят, чтобы боевые действия заканчивались, уточнил эксперт.