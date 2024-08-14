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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные компании разбогатели благодаря украинскому конфликту

Источник:
Sibnet.ru
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Военные компании стран Запада получают огромную выгоду от конфликта на Украине, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

Так, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе Rheinmetall заявил о росте прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил эксперт в материале для издания InfoBRICS.

По мнению Лейроса, конфликт на Украине спас военные инвестиции Rheinmetall. Аналитик напомнил, что до начала российской специальной военной операции на Украине инвестиции немецкой компании в военный сектор значительно уменьшились.

Когда речь идет об огромной прибыли, западные государства оказываются заинтересованы в этих крупных частных инвестициях. Производители оружия в свою очередь не хотят, чтобы боевые действия заканчивались, уточнил эксперт.

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Оборона #ОПК #Оружие
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