Bloomberg назвал сроки возможной мобилизации в России

Российские власти могут в конце 2024 года объявить новую мобилизацию в стране, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны России.

Согласно публикации, мобилизацию якобы могут представить как ротацию военнослужащих на передовой. Источники издания утверждают, что такой вопрос рассматривается якобы из-за нехватки личного состава.

Один из собеседников газеты заявил, что российские регионы «в среднем не выполняют более трети своих квот» по набору контрактников, несмотря на повышение выплат.

Телеграм-канал «Война с фейками», комментируя публикации о якобы готовящейся в конце года мобилизации в России, пишет, что российские войска в зоне проведения военной операции пополняются за счет контрактников.

«Достаточное количество добровольцев делает новую волну мобилизации просто ненужной», — говорится в посте.

Президент России Владимир Путин отметил на совещании по ситуации в Курской области 12 августа, что количество желающих заключить контракты с Минобороны «в последние дни увеличилось». В конце июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что о мобилизации «вообще никто не разговаривает, речи не идет».