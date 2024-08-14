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Долина попалась в руки изощренных мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, она согласилась на продажу квартиры и лишилась 180 миллионов рублей.

Мошенники обманом уговорили Долину продать элитную московскую квартиру, а деньги перевести на «безопасный счет», который оказался счетом самих мошенников.

Теперь по документам жилье принадлежит семейной паре из Москвы, которая не подозревала, что участвует в мошеннической схеме. В итоге артистка отказывается съезжать, а квартиру арестовали.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», — сообщила Долина в обращении СМИ.

По словам артистки, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Сама Долина признана потерпевшей, а на квартиру наложен арест.

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