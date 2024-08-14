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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ опроверг баснословно низкие цены на Lada в Египте

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ не продает в Египте Lada по цене в два раза ниже, чем в России, сообщила пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ официально заявляет, что в настоящее время автомобили Lada не поставляются в Египет и локально не производятся», — приводит «Российская газета» сообщение компании.

По версии завода, распространяемый в соцсетях «принтскрин некоего местного сайта» — самодеятельность неизвестной АвтоВАЗу компании.

На цен на Lada Gtanta в Египте и России обратил внимание автоэксперт Александр Шумский. За рубежом машина стоит 370 тысяч египетских фунтов, в переводе на рубли это 677,3 тысячи. Тогда как на родине цена — более 1,2 миллиона рублей.

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Авто #Автопром #Авторынок
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