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Новый возлюбленный Бородиной называет ее картошкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ксении Бородиной

Ведущая Ксения Бородина поделилась в соцсетях личными переписками с новым возлюбленным Николаем Сердюковым, где он называет ее «картошкой».

Бородина добавила на совместную с Сердюковым фотографию скрины переписок. В них новый мужчина называет ведущую картошкой: «Ты как, кортошка, добралась до своих?», «Картошка моя, ну как у тебя все прошло?», «Картошка, я скоро буду».

Боронила на эту тему пошутила. «Когда ты думала, что ты кошка, а ты — картошка», — написала она.

Также ведущая опубликовала в соцсети пошлое сообщение от подписчиков, где говорится, что «скоро будет молодая картошка, но жарят всегда старую».

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