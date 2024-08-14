ТНТ начал съемки новогодней комедии «Звезды в Сибири»

Новогодний фильм «Звезды в Сибири» расскажет о знаменитостях, которые отправятся выступать на корпоратив и окажутся в маленькой деревне, сообщила пресс-служба ТНТ.

Главные роли в фильме сыграют Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова.

По сюжету, крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы – из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета.

Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Съемки проекта уже стартовали. Фильм будет показан в широком прокате.