«Яндекс» подскажет пользователям сервисы с быстрым видео

Детектор медленной загрузки видеороликов появился в «Яндекс Поиске» и «Яндекс Браузере». Он позволяет пользователям, столкнувшимися с долгой загрузкой видео, быстро найти аналогичный контент на других ресурсах.

Так, при поиске система теперь сама определяет видео, загрузка которого превышает типичные показатели, и предлагает пользователю посмотреть его на других площадках. В случае отсутствия полного аналога сервис предложит выбор из наиболее похожего материала.

Аналогичным образом работает детектор медленной загрузки роликов в «Яндекс Браузере». При возникновении задержек с загрузкой видео пользователю будет предложено найти этот же или похожий контент на других ресурсах.

В настоящее время в России замедлен YouTube, в связи с этим кратно выросло количество жалоб клиентов на предоставление провайдерами некачественных услуг.