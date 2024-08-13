Ставки по ипотеке в России установили рекорд

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России достигла рекордного уровня — 20,81%, следует из аналитических материалов госкомпании «Дом.РФ».

Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года, тогда он составлял 20,8%. Согласно статистике, с 5 по 11 августа ставки подняли шесть банков из топ-20. Например, Сбербанк увеличил их на 0,8 процентного пункта, ВТБ — на 2 процентных пункта.

На вторичном рынке средневзвешенная ставка банкам из топ-20 за тот же период составила 20,8% против максимальных 20,38% в марте 2022 года. Таким образом, показатель для вторички также стал рекордным.

Центробанк 26 июля повысил ключевую ставку с 16 до 18%. По оценкам участников рынка, в результате уже в ближайшее время рыночные ставки по ипотеке вырастут до заградительных 22-23%.