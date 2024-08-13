Магазины электроники испугались потери Apple и Samsung

Магазины электроники и производители смартфонов попросили правительство не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore.

Соответствующее письмо направлено на имя зампредов правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что принятие закона приведет к тому, что магазины не смогут продавать технику Apple, Samsung, Huawei и Honor.

При этом если для Android-устройств этих производителей решение проблемы есть — вскрывать коробки со смартфонами и устанавливать на них APK-файлы RuStore, то для iPhone такой способ не подходит.

В результате новое требование может привести к падению доходов и даже закрытию некоторых сетей. Кроме того, принятие закона также может повысить продажи на сером рынке, подчеркивают участники рынка.