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Lada Aura получит продвинутые кресла от Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Удлиненный седан Lada Aura получит премиальные опции от машин бренда Aurus. В частности, автомобиль оснастят креслами с опциями вентиляции и массажа.

Кроме этого, в Lada Aura в дорогой комплектации будут кресла с кожаной обивкой от компании «Русская кожа». Фирма также поставляет свою продукцию для лимузинов Aurus, пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на инсайдерские источники.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы, а также автоматической трансмиссией.

За счет удлиненного корпуса у автомобиля появились дополнительные 25 сантиметров пространства для пассажиров заднего ряда. Продажи седана Lada Aura планируется запустить в конце сентября 2024 года.

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