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Назван самый «безопасный» вид алкоголя

Источник:
JAMA Network Open
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Испанские ученые обнаружили, что у людей, которые предпочитают пить вино, снижен риск летального исхода онкологических заболеваний.

Для своего исследования специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках 135 тысяч пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Они разделили участников на группы в соответствии с количеством и типом ежедневно потребляемого алкоголя.

После этого исследователи определили для каждого испытуемого социально-экономические и биологические факторы риска преждевременного ухода из жизни и приступили к наблюдению за добровольцами.

Потребление 2,86-20 граммов этанола в день для мужчин и 2,86-10 граммов для женщин было связано с высоким риском ухода из жизни в связи с раком среди пожилых людей с сопутствующими факторами риска.

Также выяснилось, что у женщин, которые потребляли от 10 до 20 граммов этилового спирта ежедневно, а также у мужчин, выпивавших от 20 до 40 граммов, был повышен риск летального исхода по всем причинам.

При этом у испытуемых, предпочитающих пить вино, был снижен риск ухода из жизни по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Также любители этого алкогольного напитка немного реже уходили из жизни из-за осложнений онкологических заболеваний.

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