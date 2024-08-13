Жители Курской области получили право на отсрочку по кредитам

Эвакуированные жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут получить шестимесячную отсрочку платежей по кредитным договорам и договорам займа, сообщает Центробанк.

Решение также касается граждан, потерявших имущество в результате атак ВСУ. С 10 августа в этих трех регионах действует режим контртеррористической операции, в Курской области также объявлен режим ЧС федерального характера из-за атак ВСУ.

На отсрочку могут рассчитывать заемщики, чей кредит по ипотеке не превышает 15 миллионов рублей, автокредит — 1,6 миллиона рублей. Долг по кредитным картам должен не превышать 150 тысяч рублей, по остальным кредитам и займам — 450 тысяч рублей.

Регулятор рекомендовал идти навстречу заемщикам, если сумма превысила лимит. Кроме этого, Центробанк уточнил, что кредитные организации должны рассматривать заявления об отсрочке в упрощенном порядке.

По состоянию на 12 августа из приграничных районов Курской области, где продолжаются бои российских и украинских военных, выехали и эвакуированы 121 тысяч человек. Всего эвакуации подлежат 180 тысяч жителей.