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«Одноклассники» обновили настройки приватности постов

Источник:
Sibnet.ru
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«Одноклассники» ввели новую систему приватности постов, сообщает пресс-служба соцсети. Теперь можно будет выбрать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи соцсети или аудитория сервиса «Увлечения».

Новая система приватности позволит настроить видимость конкретного поста независимо от того, открытый или закрытый профиль у человека. Например, если все заметки видны только друзьям, отдельно взятую можно сделать доступной всей аудитории, и наоборот.

Кроме того, если пользователь сделал публикацию доступной только для своих друзей, то их реакции на заметку не появятся в ленте посторонних пользователей, отмечается в сообщении.

Как и ранее, пользователи соцсети могут ограничить доступ ко всей своей ленте. Для этого нужно перейти в настройки профиля, выбрать раздел «Приватность» и указать, кто может видеть ленту — все пользователи или друзья.

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Топ комментариев

Alhazred

Сашка желудочный викиэксперт и мастер копипасты)))

Asd10

Сашок, давай поподробнее о флоте Британии - владычицы морей?? Твои комментарии похожи на утверждение...

pepelmetal

"ВСУ проводит «операцию» в Курской области" Многие уже допроводились

pepelmetal

А потом вдруг окажется что и флот с авиацией не их конёк