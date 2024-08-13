«Одноклассники» обновили настройки приватности постов

«Одноклассники» ввели новую систему приватности постов, сообщает пресс-служба соцсети. Теперь можно будет выбрать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи соцсети или аудитория сервиса «Увлечения».

Новая система приватности позволит настроить видимость конкретного поста независимо от того, открытый или закрытый профиль у человека. Например, если все заметки видны только друзьям, отдельно взятую можно сделать доступной всей аудитории, и наоборот.

Кроме того, если пользователь сделал публикацию доступной только для своих друзей, то их реакции на заметку не появятся в ленте посторонних пользователей, отмечается в сообщении.

Как и ранее, пользователи соцсети могут ограничить доступ ко всей своей ленте. Для этого нужно перейти в настройки профиля, выбрать раздел «Приватность» и указать, кто может видеть ленту — все пользователи или друзья.