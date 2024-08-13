Запад признал пересечение Украиной «красной линии»

Украина перешла «красную линию», атаковав территорию Курской области, заявил бывший посол США в России и бывший заместитель главы госдепа Джон Салливан.

«Россияне предполагают, что США были вовлечены в, как они это называют, серьезную провокацию или террористический акт и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.

Бои в Курской области идут с 6 августа. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, погибли 12 мирных жителей и пострадали более 120 человек.

Накануне на совещании с членами Совета безопасности Путин назвал главной задачей российских военных выдавить ВСУ с российской территории, а затем прикрыть госграницу совместно с пограничными службами.