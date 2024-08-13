НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад признал пересечение Украиной «красной линии»

Источник:
Sibnet.ru
336 1

Украина перешла «красную линию», атаковав территорию Курской области, заявил бывший посол США в России и бывший заместитель главы госдепа Джон Салливан.

«Россияне предполагают, что США были вовлечены в, как они это называют, серьезную провокацию или террористический акт и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.

Бои в Курской области идут с 6 августа. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, погибли 12 мирных жителей и пострадали более 120 человек.

Накануне на совещании с членами Совета безопасности Путин назвал главной задачей российских военных выдавить ВСУ с российской территории, а затем прикрыть госграницу совместно с пограничными службами.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Зеленский рассказал об «операции» в Курской области
Трамп понадеялся вновь поладить с Путиным
МИД Китая прокомментировал ситуацию в Курской области
Украина заявила об ожидании жесткого ответа на атаку Курской области
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ сменили тактику в Курской области
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского
Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону
YouTube пообещал сделать «все возможное» для ускорения в России
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Alhazred

Сашка желудочный викиэксперт и мастер копипасты)))

Asd10

Сашок, давай поподробнее о флоте Британии - владычицы морей?? Твои комментарии похожи на утверждение...

pepelmetal

"ВСУ проводит «операцию» в Курской области" Многие уже допроводились

pepelmetal

А потом вдруг окажется что и флот с авиацией не их конёк