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Собака в Корее проверит рейсы с Олимпиады на клопов

Источник:
Sibnet.ru
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Обученная искать постельных клопов собака проверит самолеты, прибывающие в Южную Корею с Олимпийских игр в Париже.

После Олимпиады «есть вероятность, что клопы проникнут в страну», приводит Reuters позицию правительства.

Работать будет двухлетний бигль по кличке Чеко. Он способен проверить стандартный гостиничный номер на наличие клопов менее чем за две минуты.

Проверки с собакой продлятся до 8 сентября, когда завершится Паралимпиада.

Прошлой осенью в Париже начали распространяться постельные клопы, спустя некоторое время вспышки произошли и в Корее.

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Жизнь #Звери #Летние виды
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