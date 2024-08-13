Собака в Корее проверит рейсы с Олимпиады на клопов

Обученная искать постельных клопов собака проверит самолеты, прибывающие в Южную Корею с Олимпийских игр в Париже.

После Олимпиады «есть вероятность, что клопы проникнут в страну», приводит Reuters позицию правительства.

Работать будет двухлетний бигль по кличке Чеко. Он способен проверить стандартный гостиничный номер на наличие клопов менее чем за две минуты.

Проверки с собакой продлятся до 8 сентября, когда завершится Паралимпиада.

Прошлой осенью в Париже начали распространяться постельные клопы, спустя некоторое время вспышки произошли и в Корее.