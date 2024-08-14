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Прыжок Тома Круза оказался пародией на Диму Билана. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Дима Билан напомнил, что он первый совершил прыжок с крыши в зрительный зал, поэтому прыжок Тома Круза — неоригинальный.

В Сети обсуждали прыжок Круза на закрытии Олимпиады. Он на страховке спрыгнул с большой высоты и приземлился на сцену. Билан опубликовал видео, где сравнил свой прыжок с прыжком Круза.

«Так много вопросов! И так мало ответов», иронично подписал Билан видео. Яна Рудковская предположила, что Том Круз вдохновился Биланом.

«Том Круз, который прыгнул с крыши в стиле "Миссия невыполнима", похоже, вдохновлялся выступлением Димы Билана. Дима летал тогда над зрителями в костюме космонавта, прыгал с вершины пирамиды, летал над залом в огромном светящемся кольце, короче каскадер покруче некоторых»

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