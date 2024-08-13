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Водителям напомнили состав новой автомобильной аптечки

Источник:
РИА Новости
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Изменения Минздрава для водителей по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года, сообщила глава юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

В обновленный состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц, уточнила она.

В частности, водителям придется приобрести многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров. При этом с сентября 2023 года из обязательного перечня для прохождения техосмотра убрали автомобильные аптечки и огнетушители.

Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки 31 мая. В силу документ вступит 1 сентября, однако аптечки, укомплектованные до этой даты, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

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Топ комментариев

Alhazred

Сашка желудочный викиэксперт и мастер копипасты)))

Asd10

Сашок, давай поподробнее о флоте Британии - владычицы морей?? Твои комментарии похожи на утверждение...

pepelmetal

"ВСУ проводит «операцию» в Курской области" Многие уже допроводились

pepelmetal

А потом вдруг окажется что и флот с авиацией не их конёк