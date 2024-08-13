Автоэксперт поразился цене Lada Granta в Египте

Седан Lada Granta за границей продается в два раза дешевле, чем в России — такое открытие сделал автоэксперт Александр Шумский.

Шумский сравнил цену на Lada Granta в Египте, куда авто начали поставлять в этом году, и в России. За рубежом машина стоит 370 тысяч египетских фунтов, в переводе на рубли это 677,3 тысячи. Тогда как на родине цена — более 1,2 миллиона рублей.

«Получается, Lada в России, где ее собирают, стоит ровно в два раза дороже, чем в Африке, куда ее еще надо привезти, растаможить и заплатить другие расходы», — написал Шумский в телеграм-канале.

Автоэксперт подсчитал: если купить Granta в Египте, заплатить за ее перевозку обратно в Россию, утильсбор, таможенные пошлины, то получится всего на 170 тысяч рублей дешевле, чем ее продают с завода в Тольятти.