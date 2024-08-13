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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подсудимым предложили уходить на СВО

Источник:
РИА Новости
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Верховный суд России предложил дополнить механизм освобождения участников конфликта с Украиной от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостанавливать уголовные дела на стадии суда.

В настоящее время такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных. В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливается. Предлагается распространить эти нормы на подсудимых, чьи дела уже рассматриваются в суде.

Приостановленное дело прекратят в случае ранения, получения государственной награды или завершения боевых действий. Этот механизм коснется только подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести.

Исключениями станут преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних и связанные с терроризмом.

В 2023 году был принят закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», который дал возможность осужденным за уголовные преступления заключать контракт о службе в армии и получить соответствующие гарантии.

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