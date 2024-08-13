Российский флот усилят новые атомные подлодки

Военно-морской флот России до конца 2024 года получит две атомные подводные лодки, сообщил главком флота адмирал Александр Моисеев.

Речь идет об атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей» и многоцелевой атомной подводной лодке «Архангельск» проекта 885М «Ясень».

В настоящее время обе субмарины проходят заводские ходовые испытания, «Архангельск» — с опережением графика, пишет ТАСС. Отмечается, что никаких сомнений в успешном завершении строительства до конца текущего года нет.

В составе ВМФ на сегодня семь атомных подводных крейсеров проекта 955 «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III».