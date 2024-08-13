Айза и Гуф снова поддели друг друга

Айза опубликовала в соцсети трендовое видео про четыре стихии, где намекает на постоянное вранье Гуфа. Бывший супруг ответил на выпад.

Суть трендового видео заключается в том, чтобы показать, как выглядят стихии. Вода, Земля и Огонь показаны без метафоры, а воздух олицетворяет ложь от бывшего возлюбленного.

Айза, показывая Воздух, в видео слушает, как из телефона поет Гуф песню «Ice Baby»: «Еще один последний раз, я умоляю, прости, а? Больше так не буду, я обещаю, мне очень стыдно».

Гуф сделал репост видео и подписал: «Согласен, дышать не можешь без меня». И сопроводил подпись смеющимся до слез эмодзи.