НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Айза и Гуф снова поддели друг друга

Источник:
Sibnet.ru
291 0
Фото: © @aizalovesam

Айза опубликовала в соцсети трендовое видео про четыре стихии, где намекает на постоянное вранье Гуфа. Бывший супруг ответил на выпад.

Суть трендового видео заключается в том, чтобы показать, как выглядят стихии. Вода, Земля и Огонь показаны без метафоры, а воздух олицетворяет ложь от бывшего возлюбленного.

Айза, показывая Воздух, в видео слушает, как из телефона поет Гуф песню «Ice Baby»: «Еще один последний раз, я умоляю, прости, а? Больше так не буду, я обещаю, мне очень стыдно».

Гуф сделал репост видео и подписал: «Согласен, дышать не можешь без меня». И сопроводил подпись смеющимся до слез эмодзи.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Брежнева оголила грудь после развода
Галкин удивился молчанию российских звезд о событиях в Курской области
Пугачева тонко высмеяла слухи о возвращении в Россию
Татьяна Брухунова проговорилась о связи с еще женатым Петросяном
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ сменили тактику в Курской области
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского
Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону
YouTube пообещал сделать «все возможное» для ускорения в России
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Самое обсуждаемое
64
Режим КТО ввели на территории трех областей России
58
МЧС объявило ЧС федерального характера в Курской области
45
Названо число захваченных ВСУ российских населенных пунктов
33
Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону
30
Медведев потребовал изменить цели спецоперации