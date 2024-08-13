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Стартовала разработка российской альтернативы Android

Источник:
Sibnet.ru
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Российская компания «Базальт СПО» начала разработку новой российской альтернативы Android с открытым кодом.

Компания уже зарегистрировала товарный знак AltPhone для своей новой операционной системы, которая будет создана на ядре Linux. Также при создании планируется использовать программные компоненты из независимого репозитория проекта «Сизиф», пишет РБК.

Сроки вывода продукта на рынок, инвестиции в его разработку и другие детали представители «Базальт СПО» комментировать отказались. По оценке экспертов, инвестиции в разработку AltPhone могут составить несколько сотен миллионов рублей.

При этом на рынке уже есть несколько российских операционных систем для мобильных устройств. В частности, для государственных компаний чаще всего выбирают ОС «Аврора», также ведется разработка KasperskyOS.

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Топ комментариев

Alhazred

Сашка желудочный викиэксперт и мастер копипасты)))

Asd10

Сашок, давай поподробнее о флоте Британии - владычицы морей?? Твои комментарии похожи на утверждение...

pepelmetal

"ВСУ проводит «операцию» в Курской области" Многие уже допроводились

pepelmetal

А потом вдруг окажется что и флот с авиацией не их конёк