Зеленский рассказал об «операции» в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ проводит «операцию» в Курской области.

«Самое важное — был доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области», — сказал Зеленский в ежевечернем обращении к нации, опубликованном в его телеграм-канале.

Президент Украины поручил министру внутренних дел и Службе безопасности Украины (СБУ) подготовить некий «гуманитарный план для территории проведения операции».

Глава государства распорядился, что Министерство обороны и дипломаты составили список необходимых действий Киева, которые бы позволили украинскому руководству получить разрешение от зарубежных партнеров использовать западное дальнобойное оружие.