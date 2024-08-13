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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский рассказал об «операции» в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ проводит «операцию» в Курской области.

«Самое важное — был доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области», — сказал Зеленский в ежевечернем обращении к нации, опубликованном в его телеграм-канале.

Президент Украины поручил министру внутренних дел и Службе безопасности Украины (СБУ) подготовить некий «гуманитарный план для территории проведения операции».

Глава государства распорядился, что Министерство обороны и дипломаты составили список необходимых действий Киева, которые бы позволили украинскому руководству получить разрешение от зарубежных партнеров использовать западное дальнобойное оружие.

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Оборона #Армия #Конфликты #Мир
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