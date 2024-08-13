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Лещенко пофантазировал о Бейонсе и Дуа Липе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Певец Лев Лещенко признался, что в его мечтах — записать песни с американскими певицами.

Лещенко рассказал, что учится современной мелодике и слушает современные песни, но без особого удовольствия.

Ему приходится слушать популярных сейчас исполнителей, чтобы оставаться профессионалом и шагать в ногу со временем. При этом Лещенко мечтает спеть с двумя зарубежными поп-дивами.

«Мне хотелось бы спеть с американскими певицами Бейонсе и Дуа Липа. Но у меня нет такой возможности…», — сказал Лещенко «Комсомольской правде».

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Топ комментариев

Alhazred

Сашка желудочный викиэксперт и мастер копипасты)))

Asd10

Сашок, давай поподробнее о флоте Британии - владычицы морей?? Твои комментарии похожи на утверждение...

pepelmetal

"ВСУ проводит «операцию» в Курской области" Многие уже допроводились

pepelmetal

А потом вдруг окажется что и флот с авиацией не их конёк