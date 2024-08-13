Лещенко пофантазировал о Бейонсе и Дуа Липе

Певец Лев Лещенко признался, что в его мечтах — записать песни с американскими певицами.

Лещенко рассказал, что учится современной мелодике и слушает современные песни, но без особого удовольствия.

Ему приходится слушать популярных сейчас исполнителей, чтобы оставаться профессионалом и шагать в ногу со временем. При этом Лещенко мечтает спеть с двумя зарубежными поп-дивами.

«Мне хотелось бы спеть с американскими певицами Бейонсе и Дуа Липа. Но у меня нет такой возможности…», — сказал Лещенко «Комсомольской правде».