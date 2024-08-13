Трамп понадеялся вновь поладить с Путиным

Экс-президент США и кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что надеется вновь поладить с российским лидером Владимиром Путиным, если выиграет выборы.

«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — сказал Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску.

По словам Трампа, когда он возглавлял американскую администрацию, то «очень хорошо знал» президента России и поддерживал с ним хорошие отношения.

«У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на заговор, который длился около двух лет <…>. Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — сказал экс-президент США.

Трамп не раз заявлял, что если бы он вновь был избран президентом в 2020 году, то «конфликта на Украине можно было избежать».