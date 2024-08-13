НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп понадеялся вновь поладить с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
706 7
Дональд Трамп
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Экс-президент США и кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что надеется вновь поладить с российским лидером Владимиром Путиным, если выиграет выборы.

«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — сказал Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску.

По словам Трампа, когда он возглавлял американскую администрацию, то «очень хорошо знал» президента России и поддерживал с ним хорошие отношения.

«У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на заговор, который длился около двух лет <…>. Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — сказал экс-президент США.

Трамп не раз заявлял, что если бы он вновь был избран президентом в 2020 году, то «конфликта на Украине можно было избежать».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Запад признал пересечение Украиной «красной линии»
Зеленский рассказал об «операции» в Курской области
МИД Китая прокомментировал ситуацию в Курской области
Украина заявила об ожидании жесткого ответа на атаку Курской области
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ сменили тактику в Курской области
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского
Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону
YouTube пообещал сделать «все возможное» для ускорения в России
Обсуждение (7)
Картина дня
Запад признал пересечение Украиной «красной линии»
Зеленский рассказал об «операции» в Курской области
Жители Курской области получили право на отсрочку по кредитам
Российский флот усилят новые атомные подлодки
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
64
Режим КТО ввели на территории трех областей России
58
МЧС объявило ЧС федерального характера в Курской области
45
Названо число захваченных ВСУ российских населенных пунктов
33
Дерипаска раскритиковал расходы РФ на оборону
30
Медведев потребовал изменить цели спецоперации