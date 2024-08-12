Самый красочный звездопад накроет Россию

Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности в ночь на 13 августа. Этот звездный дождь считается одним из самых зрелищных метеорных потоков в году.

Персеиды известны своими яркими вспышками и огненными шарами, которые могут сохраняться дольше, чем обычные метеорные полосы. NASA считает Персеиды «лучшим метеорным потоком года».

При ясной погоде и вдали от городских огней можно будет увидеть до 120 метеоров в час, что составляет примерно 1–2 метеора в минуту. Поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро — в восточном направлении и высоко над горизонтом.

Большинство метеорных потоков названы в честь созвездий, в которых расположены их радианты — это точки на небе, которые кажутся источниками метеоров. Радиант Персеид находится в созвездии Персея.

Родительское тело Персеид — комета Свифта-Таттла, которая оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Когда через этот шлейф проходит Земля, частицы кометы сгорают в атмосфере и образуют яркие вспышки.