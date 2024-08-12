Путин пообещал Украине «достойный ответ»

Президент России Владимир Путин пообещал «достойный ответ» Украине за ее вторжение в Курскую область.

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — заявил российский лидер в ходе заседания по ситуации в Курской области, передает сайт Кремля.

Путин также назвал главную задачу для Минобороны — выбить противника с российских территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы.

В свою очередь, ФСБ совместно с Росгвардией должна обеспечить на территории региона режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника.