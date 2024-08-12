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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названо число захваченных ВСУ российских населенных пунктов

Источник:
Sibnet.ru
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Под контролем Вооруженных сил Украины находятся 28 населенных пунктов Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом Владимиром Путиным

«Мы не знаем о судьбе порядка двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника», — сказал он в ходе мероприятия, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Смирнов также уточнил, что всего в Курской области с начала вторжения ВСУ 121 человек получил ранения. По его словам, в числе раненых десять детей. Он отметил, что в регионе круглосуточно выдают гуманитарную помощь.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, в настоящее время в приграничных районах продолжаются бои. Российская армия продолжает стягивать в регион резервы, на территории введен режим контртеррористической операции.

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