Бензину предсказали резкое подорожание

Цены на бензин на заправках могут значительно вырасти уже в сентябре, спрогнозировала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова. По ее оценкам, бензин Аи-95 подорожает с 62 до 70 рублей.

Цены на бензин растут каждое лето из-за отпусков, сезона ягод, фруктов и овощей, когда дачники в августе собирают урожай и чаще ездят за город, напомнила Суворова. Однако в этом году давление на цены оказывают дополнительные факторы.

«Сегодня добавились причины, обусловленные текущей геополитической ситуацией: разрешение на экспорт бензина в РФ после ранее введенного запрета, проблемы с железнодорожным транспортом и транспортировкой топлива, сокращение выпуска нефти», — отметила эксперт.

При этом Суворова напомнила, что в регионах цены на бензин отличаются, поэтому тренд на подорожание топлива будет разным в зависимости от территории.