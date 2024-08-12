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Бензину предсказали резкое подорожание

Источник:
«Газета.Ru»
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Цены на бензин на заправках могут значительно вырасти уже в сентябре, спрогнозировала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова. По ее оценкам, бензин Аи-95 подорожает с 62 до 70 рублей.

Цены на бензин растут каждое лето из-за отпусков, сезона ягод, фруктов и овощей, когда дачники в августе собирают урожай и чаще ездят за город, напомнила Суворова. Однако в этом году давление на цены оказывают дополнительные факторы.

«Сегодня добавились причины, обусловленные текущей геополитической ситуацией: разрешение на экспорт бензина в РФ после ранее введенного запрета, проблемы с железнодорожным транспортом и транспортировкой топлива, сокращение выпуска нефти», — отметила эксперт.

При этом Суворова напомнила, что в регионах цены на бензин отличаются, поэтому тренд на подорожание топлива будет разным в зависимости от территории.

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Экономика #Недра и ТЭК
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