Запущено массовое производство iPhone 16

Компания Foxconn приступила к массовому производству смартфонов серии iPhone 16. Выпуск компонентов запущен заранее, чтобы обеспечить стабильную сборку в сентябре.

В частности, панели дисплеев были запущены в массовое производство еще в июне, пишет издание Gizmochina. Известно, что OLED-дисплеи для серии iPhone 16 производят Samsung Display и LG Display.

Ожидается, что модели Pro будут оснащены большими дисплеями, чем iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. По данным инсайдеров, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены панелями 6,3 и 6,9 дюймов.

Apple оптимистично оценивает объем поставок серии iPhone 16. Целевой показатель увеличился более чем на 10% по сравнению с серией iPhone 15. Ожидается, что он составит более 90 миллионов единиц.