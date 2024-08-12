Google AdSense покинет Россию

Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью свернет деятельность в Рунете и отключит учетные записи пользователей из России, сообщает Google.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорится в сообщении команды Google Payments.

Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

Таким образом, владельцы веб-сайтов и работающие на площадке YouTube видеоблогеры из России полностью лишатся доступа к Google AdSense и предоставляемым рекламной сетью услугам.

Ранее сервис Google AdSense уже вводил ограничения в отношении российской пользовательской аудитории. С марта 2022 года в рекламной сети Google отключен показ объявлений на территории РФ и введен запрет на создание новых учетных записей россиянами.