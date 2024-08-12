Сильная магнитная буря накрыла Землю

Сильная магнитная буря разразилась в магнитном поле Земли, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (сильная, уровень G3)», — говорится в сводке космической погоды за последние три часа.

Степень возмущенности магнитного поля Земли G3 означает «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.