Действие полиса ОСАГО распространят на Белоруссию

Действие полиса ОСАГО с 1 октября 2024 года распространят на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии», — сообщил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

В таком случае автолюбителям не потребуется платить за дополнительную страховку, компенсации за автодорожные происшествия будут включаться в существующую страховку, уточнил Мишустин.

Возможность использования электронного документа также сохранится, иметь с собой бумажный полис будет необязательно. Новым механизмом можно будет воспользоваться с 1 октября текущего года.