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Действие полиса ОСАГО распространят на Белоруссию

Источник:
ТАСС
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Действие полиса ОСАГО с 1 октября 2024 года распространят на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии», — сообщил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

В таком случае автолюбителям не потребуется платить за дополнительную страховку, компенсации за автодорожные происшествия будут включаться в существующую страховку, уточнил Мишустин.

Возможность использования электронного документа также сохранится, иметь с собой бумажный полис будет необязательно. Новым механизмом можно будет воспользоваться с 1 октября текущего года.

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