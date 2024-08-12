Мошенники придумали новую схему с порталом «Госуслуг»

Злоумышленники стали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ», сообщила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Она уточнила, что сначала мошенники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Они загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в раздел на портале для подписания документов в «Госключе».

Жертва получает уведомление о необходимости подписать документ. Затем ей поступает звонок якобы от сотрудника органов, который утверждает, что «все счета скомпрометированы, поэтому надо срочно подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги».

Потом человеку звонит другой сотрудник и сообщает, что человек стал жертвой мошенников, поэтому средства со счета нужно перевести на безопасный счет, причем как можно быстрее, пишут «Известия».

При этом Минцифры уточнило, что портал надежно защищен и преступники могут получить доступ к аккаунту только в случае, если пользователь сам передаст данные для входа. Кроме этого, нотариальную доверенность невозможно оформить без личного участия человека.