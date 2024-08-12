Провайдеры начали терять абонентов из‑за проблем с YouTube

Клиенты более 135 региональных операторов начали разрывать с компаниями договоры на предоставление услуг из-за проблем в работе YouTube и других сервисов Google.

В этой связи ассоциация «Ростелесеть», объединяющая более двухсот региональных операторов, попросила Минцифры и Роскомнадзор опубликовать официальное объявление с разъяснениями по поводу причин замедления работы YouTube.

В официальном письме указывается, что компании столкнулись с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов». В связи с этим кратно выросло количество жалоб клиентов на предоставление провайдерами некачественных услуг.

Пользователи отмечают, что YouTube нормально работает в сетях мобильной связи, из-за этого они считают виновным в проблемах домашнего интернет-провайдера и разрывают договоры на предоставление услуг.

В обращении подчеркивается, что из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме» операторы не имеют возможности корректно разъяснить абонентам причины принятых мер.

Ассоциация просит Минцифры и Роскомнадзор опубликовать официальное публичное разъяснение по данному вопросу, а также принять меры по распространению информации о причинах замедления YouTube.