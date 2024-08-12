Белоусов назвал четыре фактора победы

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что достижение успеха в современных военных конфликтах возможно лишь при одновременном выполнении четырех основных условий, его словам цитирует пресс-служба Минобороны.

Так, факторами победы являются обеспечение войск современным оружием, в первую очередь высокоточным, а также применение новых тактик ведения боев, в том числе с использованием беспилотников и роботизированных комплексов.

Кроме этого, для успеха потребуется создание эффективной системы управления, включая использование искусственного интеллекта и постоянное совершенствование подготовки военных кадров, прежде всего командного состава.

«Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником», — отметил министр в ходе выступления на открытии форума «Армия-2024».

Белоусов возглавил Минобороны в мае этого года. Своими приоритетными задачами на посту он называл оснащение армии современными вооружениями, отработку новых форм ведения боевых действий, комплектование частей, социальную защиту военных, формирование гособоронзаказа.