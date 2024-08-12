Модную игру «Кто круче всех?» покажут на СТС

Премьера модной игры «Кто круче всех?» с Александром Роговым состоится на СТС 18 августа, сообщила пресс-служба канала.

В новом телепроекте ведущий и продюсер популярных мейковер-шоу Александр Рогов собрал девушек, готовых побороться за звание главной модницы страны.

«В какой-то момент понял, что зрителям нужно дать отдых от классических мейковеров, так что в этом направлении моя десятилетняя миссия на СТС выполнена. Обучение зрителей закончено, пришло время сдавать фешн-экзамен», — цитирует пресс-служба Рогова.

Вместе с Роговым, образы героинь будут оценивать приглашенные звездные гости и постоянный эксперт — стилист и модный коуч Лина Дембикова. Среди приглашенных звезд нового шоу: Владимир Маркони, Валя Карнавал, Ирина Горбачева, Милана Хаметова, Александр Белькович и Юля Гаврилина.