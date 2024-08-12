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Запад обвинили в поддержке атаки Запорожской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Правительства США, Евросоюза и стран НАТО поддерживают атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию, такое обвинение на своей странице в соцсети X опубликовал известный немецкий бизнесмен Ким Дотком.

«Она горит. Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО», — написал он, уточнив при этом, что украинский лидер Владимир Зеленский показал свое «безумие», поддержав атаку на объект.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дронов. Беспилотники были запущены из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

В результате удара пострадала башенная градирня №1, которая используется для охлаждения АЭС. При этом атака не повлияла на ситуацию с ядерной безопасностью, так как энергоблоки станции находятся в режиме холодного останова.

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