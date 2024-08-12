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Microsoft удалит приложение Paint 3D

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft прекращает поддержку Paint 3D, в ноябре программа будет удалена из официального магазина приложений.

Paint 3D был представлен в 2017 году с обновлением Windows 10 Creators и отличался современным дизайном и возможностями создания 3D-арта. Однако приложение не получило широкой популярности среди пользователей Windows.

В итоге разработчики сначала исключили его из стандартной установки операционной системы, оставив только в Microsoft Store. Теперь в приложении появилось уведомление о прекращении обновлений и удалении из магазина, пишет XDA.

При этом Paint 3D продолжит работать на компьютерах, где он уже установлен. Однако пользователям рекомендуется сохранить свои проекты и рассмотреть альтернативные варианты программного обеспечения для работы с 3D-графикой.

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