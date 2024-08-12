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Запорожская АЭС получила серьезные повреждения

Источник:
Sibnet.ru
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Запорожская атомная электростанция впервые с начала конфликта на Украине получила серьезное повреждение — вечером 11 августа ее атаковали дроны ВСУ.

В результате атаки была серьезно повреждена одна из двух градирен станции, по которой было нанесено два удара, сообщает пресс-служба «Росатома». Внутренним конструкциям был нанесен серьезный ущерб, тушение вспыхнувшего пожара заняло около двух часов.

Предположительно, ударные украинские беспилотники были запущены из Никополя Днепропетровской области, который расположен напротив Энергодара, где и находится атомная электростанция.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что радиационный фон вокруг атомной электростанции и Энергодара в норме, все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

После ЧП Россия обвинила Украину в ядерном терроризме. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на атомную станцию.

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