Запорожская АЭС получила серьезные повреждения

Запорожская атомная электростанция впервые с начала конфликта на Украине получила серьезное повреждение — вечером 11 августа ее атаковали дроны ВСУ.

В результате атаки была серьезно повреждена одна из двух градирен станции, по которой было нанесено два удара, сообщает пресс-служба «Росатома». Внутренним конструкциям был нанесен серьезный ущерб, тушение вспыхнувшего пожара заняло около двух часов.

Предположительно, ударные украинские беспилотники были запущены из Никополя Днепропетровской области, который расположен напротив Энергодара, где и находится атомная электростанция.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что радиационный фон вокруг атомной электростанции и Энергодара в норме, все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

После ЧП Россия обвинила Украину в ядерном терроризме. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на атомную станцию.